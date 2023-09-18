Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) заплатил выкуп хакерам, чтобы избежать публикации личной информации спортсменов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте организации.

"Возможно, захваченные файлы cодержат перcональные данные, раcпроcтранение которых может иметь поcледcтвия для конфиденциальноcти вовлеченных лиц. Для KNVB предотвращение такого раcпроcтранения имеет большее значение, чем принцип не допуcкать вымогательcтва. Именно поэтому под руководcтвом экcпертов были заключены cоглашения о непубликации и удалении данных", - говорится в заявлении KNVB.

Кибератака произошла в апреле 2023 года. По сообщениям Королевского футбольного союза Нидерландов, хакеры утверждали, что захватили личные данные спортсменов и угрожали опубликовать их, если не получат выкуп. Отмечается, что исследования экспертов не смогли определить, какие данные на самом деле были украдены и к каким из них был получен доступ.

Как сообщает издание RTL Nieuws, хакеры требовали более €1 млн. Также отмечается, что KNVB сообщил об этом инциденте в полицию, а также в Управление по защите данных Нидерландов.