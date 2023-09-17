Азербайджанский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

Чемпионаты мира по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, проходящие в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 4-17 сентября, подходят к завершению. В соревнованиях, в которых разыгрывались лицензии на Олимпийские игры, принимают участие 894 спортсмена (469 мужчин + 425 женщин). Среди них члены сборной Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, представитель сборной Азербайджана Дадаш Дадашбейли выступал в весовой категории 109 кг.

Азербайджанский спортсмен в рывке поднял 180 кг и завоевал в этом упражнении бронзовую медаль чемпионата мира.

Дадашбейли толчком поднял 223 кг и стал бронзовым призером чемпионата мира в этом упражнении.

Дадашбейли, показавший в сумме 403 кг (180+223), занял 3-е место в итоговой таблице чемпионата мира и поднялся на пьедестал почета.