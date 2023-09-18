Президент УЕФА огорчил Саудовскую Аравию

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что в ближайшие 20 лет финал Лиги чемпионов не будет проводиться в Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Будет ли финал Лиги чемпионов проведен в Саудовской Аравии? Не допускаю такой возможности. Но вы знаете, что за 20 лет многое может произойти. Конечно, через 20 лет я не буду на этой должности", - сказал Чеферин.

С 2024 года в Лиге чемпионов будет действовать новый формат. Количество участников увеличится с 32 до 36. Вместо группового этапа будет единая лига.