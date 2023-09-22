Турнир "Grace of Nature" в Нахчыване стал моим первым международным соревнованием

Турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature" в Нахчыване стал моим первым международным соревнованием.

Об этом сказала в пятницу Day.Az участница турнира, юная гимнастка Нилай Юсифли, которая представляет Гянджинский олимпийский спортивный комплекс.

Как отметила семилетняя спортсменка, ранее она выступала на местном соревновании, организованном в Баку.

"Несмотря на то, что это мои первые международные соревнования, я практические не испытываю волнения. Поддержать меня на турнир приехала мама. Выходя на ковер всегда смотрю в зрительный зал, когда она рядом мне всегда спокойнее", - подчеркнула юная спортсменка.

По словам Нилай Юсифли, соревнования проходят интересно, и оставят в памяти много приятных моментов.

Отметим, что Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в Нахчыване 21-22 сентября.

В соревнованиях, проходящих по четырем возрастным категориям, участвуют около 250 гимнасток, представляющие команды Азербайджана и Казахстана. В турнире участвуют гимнастки из 20 клубов Баку и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).

Соревнования проходят в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе.