Азербайджанские кикбоксеры завершили ЧМ с 13 медалями

Сборная Азербайджана по кикбоксингу установила рекорд на чемпионате мира, проходившем в португальском Албуфейре.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша сборная добилась этого по количеству медалей на чемпионате мира, в котором приняли участие 1369 спортсменов из 70 стран.

Наша сборная завоевала 6 золотых, 1 серебряную и 6 бронзовых наград. Среди наших кикбоксеров титул чемпиона завоевали Субхан Мамедов, Эльвин Мамедов, Амин Гулиев и Сурат Гараев. Орхан Маликов завоевал серебро. Эльджан Алкишиев, Рауф Герайзаде, Фарид Агамогланов, Аллахверди Демиров, Рамиз Мамедов и Гашам Мамедов завоевали бронзовые медали.

Эдуард Мамедов, выступавший в возрастной категории ветеранов, завершил соревнования в двух разных версиях с двумя золотыми медалями.

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