Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи об уходе Эрлинга Холанда из «Ман Сити»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе из клуба нападающего Эрлинга Холанда, который, по мнению испанских журналистов, недоволен климатом в Англии и жизнью в Манчестере, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"У нас нет ощущения, что Холанд недоволен. Возможно, у испанских СМИ, особенно в Мадриде, сведений по этому поводу больше, чем у нас", - приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, недавно сообщалось о том, что Холанд и его представители считают, что форвард должен продолжить свою профессиональную карьеру в мадридском "Реале", чтобы повысить вероятность завоевания индивидуальных футбольных наград для норвежца.

Эрлинг Холанд в текущем сезоне забил 19 голов и отдал пять результативных передач в 23 матчах за клуб во всех турнирах.

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