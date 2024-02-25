В Баку в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке вручили AGF Trophy

В Национальной арене гимнастики в Баку в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) состоялось вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана - AGF Trophy, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend. Награда присуждается гимнастам, набравшим наивысший балл за исполнение.

Награда AGF Trophy в программе индивидуальных прыжков на батуте была вручена спортсменке из Китая Сюэин Чжу и гимнасту Ивану Литвиновичу (нейтральный атлет).

AGF Trophy в программе прыжков на акробатической дорожке были удостоены гимнасты из Франции Кэнди Бриер-Ветиллард и Ипполит Эргуе.

Награда AGF Trophy в программе синхронных прыжков на батуте была вручена Эджем Нисе Эсен и Ливанур Ялчин (Турция), а также Моргану Демиро-о-Домиро и Пьеру Гузу (Франция).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях приняли участие гимнасты из 32 стран.

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