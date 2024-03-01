Ровнаг Абдуллаев уходит с поста президента АФФА

Ровнаг Абдуллаев не будет баллотироваться на пост президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Ровнаг Абдуллаев сегодня на очередном заседании исполкома АФФА в Гяндже.

В конце заседания президент АФФА сказал, что не будет выдвигать свою кандидатуру на отчетно-выборной конференции, которая пройдет 2 апреля.

Отметим, что Р.Абдуллаев возглавляет АФФА с 2008 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!