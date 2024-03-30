Тренер «Юнайтед» тен Хаг рассказал о состоянии травмированных Мартинеса и Шоу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился информацией о состоянии травмированных защитников "красных дьяволов" Лисандро Мартинеса и Люка Шоу в преддверии матча 30-го тура чемпионата Англии с "Брентфордом", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Лисандро Мартинес может стать частью заявки команды на матч с "Брентфордом". Я ожидаю, что Люк Шоу ещё сыграет за нас в этом сезоне. Мы уверены в этом", - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Мартинес восстанавливается от травмы колена, которую он получил в начале февраля. В свою очередь, Шоу проходит процесс реабилитации после мышечного повреждения, полученного им 18 февраля.

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