Чемпионка Франции потеряла сознание во время забега на Олимпиаде

Чемпионка Франции 2020 года 22-летняя легкоатлетка Алессия Зарбо не смогла завершить своё выступление в финале забега на 10 000 м на Олимпийских играх - 2024 в Париже (Франция), передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Зарбо потеряла сознание на 26-й минуте забега (за несколько кругов до финиша) и упала на дорожку. Сотрудники стадиона тут же подбежали к ней и начали оказывать первую помощь.

Сами соревнования прерваны не были. Через некоторое время Зарбо переместили на носилки и унесли с беговой дорожки. О её состоянии и причинах падения на данный момент неизвестно.

Олимпиаду-2024 в беге на 10000 м у женщин выиграла кенийка Беатрис Чебет. Второй финишировала Надия Баттоклетти из Италии. Тройку призёров замкнула Сифан Хассан (Нидерланды).

Напомним, что эфиопский легкоатлет Ламеха Гирма потерял сознание после падения во время забега на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх в Париже. Спортсмен задел барьер ногой и жестко упал, не сумев продолжить соревнование.

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