Нидерландская бегунья установила уникальное достижение на Олимпиаде

Нидерландская бегунья Сифан Хассан стала первой бегуньей, которой удалось выиграть золото Олимпиады на трех длинных дистанциях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

11 августа спортсменка стала олимпийской чемпионкой в марафоне, показав результат 2 часа 22 минуты 55 секунд. Она установила олимпийский рекорд на этой дистанции. Предыдущее достижение установила эфиопка Тики Гелане на Олимпиаде 2012 года (2 часа 23 минуты 7 секунд).

Также Хассан является олимпийской чемпионкой в беге на 5 и 10 тысяч метров. Она побеждала на этих дистанциях на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. На парижских Играх Хассан выиграла на 5 и 10-тысячных дистанциях бронзовые награды.

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