https://news.day.az/sport/1705853.html Награждены два футболиста Карабаха Торал Байрамов и Марко Янкович из "Карабаха" были награждены. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, они по 100 раз надевали форму агдамского клуба. Юбилейный матч совпал с матчем с "Буде-Глимтом" (2:1) в Лиге Европы. Перед встречей с "Зире" в 13-м туре Премьер-лиги Байрамову и Янковичу были вручены футболки клуба с цифрой 100.
Награждены два футболиста Карабаха
Торал Байрамов и Марко Янкович из "Карабаха" были награждены.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, они по 100 раз надевали форму агдамского клуба.
Юбилейный матч совпал с матчем с "Буде-Глимтом" (2:1) в Лиге Европы. Перед встречей с "Зире" в 13-м туре Премьер-лиги Байрамову и Янковичу были вручены футболки клуба с цифрой 100.
Отметим, что награду вручили генеральный директор "Карабаха" Эмрах Челикель и менеджер команды Асиф Аскеров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре