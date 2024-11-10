Награждены два футболиста Карабаха

Торал Байрамов и Марко Янкович из "Карабаха" были награждены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, они по 100 раз надевали форму агдамского клуба.

Юбилейный матч совпал с матчем с "Буде-Глимтом" (2:1) в Лиге Европы. Перед встречей с "Зире" в 13-м туре Премьер-лиги Байрамову и Янковичу были вручены футболки клуба с цифрой 100.

Отметим, что награду вручили генеральный директор "Карабаха" Эмрах Челикель и менеджер команды Асиф Аскеров.