Около 300 лыжников примут участие на Кубке Мира в Азербайджане

В Кубке Мира по горнолыжному спорту, который пройдет в туристическом центре "Шахдаг" в январе следующего года, примут участие до 300 спортсменов из 30 стран.

Как сообщает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщила генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова.

Генсек сообщила, что на Кубке Мира состоятся спринтерские (10 января), вертикальные (11 января) и индивидуальные (13 января) соревнования.

Отметим, что Кубок Мира пройдет 10-13 января.