Известные футбольные клубы Европы подпишут декларацию в Баку

"Как известно, на проходящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) "Карабах" выступил с инициативой создания совместного альянса футбольных клубов в борьбе с изменением климата. Это было поддержано со стороны COP29 и Департамента ООН по спорту и изменению климата (UNFCCC).

Как сообщает Day.Az, об этом заявил АЗЕРТАДЖ член совета правления "Карабаха" Асиф Аскеров, рассказывая об инициативе представителя Агдама по созданию совместного альянса футбольных клубов в борьбе с изменением климата.

Он сообщил, что "Карабах" организует это мероприятие совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA):

"Известные европейские клубы приветствовали наше приглашение. Могу сказать, что мы в основном отдавали предпочтение клубам, которые проводят большую работу по изменению климата в Европе. Около 10-12 представителей посетят нашу столицу и проведут дискуссии. Надеюсь, что со временем нам удастся подписать декларацию. Следующей целью будет увеличение количества клубов и обязательств".

Отметим, что мероприятие, связанное с инициативой футбольных клубов по созданию совместного альянса в борьбе с изменением климата, состоится 16 ноября в 14:00 в зале "Насими" Голубой зоны.