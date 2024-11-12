Известные футбольные клубы Европы подпишут декларацию в Баку - Асиф Аскеров
"Как известно, на проходящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) "Карабах" выступил с инициативой создания совместного альянса футбольных клубов в борьбе с изменением климата. Это было поддержано со стороны COP29 и Департамента ООН по спорту и изменению климата (UNFCCC).
Как сообщает Day.Az, об этом заявил АЗЕРТАДЖ член совета правления "Карабаха" Асиф Аскеров, рассказывая об инициативе представителя Агдама по созданию совместного альянса футбольных клубов в борьбе с изменением климата.
Он сообщил, что "Карабах" организует это мероприятие совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA):
"Известные европейские клубы приветствовали наше приглашение. Могу сказать, что мы в основном отдавали предпочтение клубам, которые проводят большую работу по изменению климата в Европе. Около 10-12 представителей посетят нашу столицу и проведут дискуссии. Надеюсь, что со временем нам удастся подписать декларацию. Следующей целью будет увеличение количества клубов и обязательств".
Отметим, что мероприятие, связанное с инициативой футбольных клубов по созданию совместного альянса в борьбе с изменением климата, состоится 16 ноября в 14:00 в зале "Насими" Голубой зоны.
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