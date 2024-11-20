https://news.day.az/sport/1708892.html Рауф Мамедов сыграет на Кубке мира Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов завоевал путевку на Кубок мира. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он занял 14-е место на чемпионате Европы в Петроваце (Черногория). В последнем туре он обыграл Момчила Петкова (Болгария) и набрал 7,5 очка.
Рауф Мамедов сыграет на Кубке мира
Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов завоевал путевку на Кубок мира.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он занял 14-е место на чемпионате Европы в Петроваце (Черногория). В последнем туре он обыграл Момчила Петкова (Болгария) и набрал 7,5 очка.
Немного для завоевания лицензии не хватило Магомеду Мурадлы, который набрал также 7,5 балла, но в силу дополнительных коэффициентов стал 22-м.
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