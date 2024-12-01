"Я очень рад быть в братской стране, в Азербайджане".

Об этом İdman.biz заявил представитель ЕГФ (Европейской федерации гандбола) Кенан Гёкмен.

По его словам, интерес к гандболу в Азербайджане удовлетворительный:

"Кюр" - сильная команда. Во вчерашней игре я увидел, что эта команда находится в довольно хорошей форме. Хотя результат игры оказался не таким, как они хотели, боролась команда хорошо. Верю, что они смогут показать такую ​​же игру и в сегодняшнем матче. На встрече, которую я смотрел вчера, зал был полон. Это показывает, что в Азербайджане существует большой интерес к гандболу. Конечно, если эти болельщики увидят успех своей команды, приехав сюда, это даже лучше. Я сравниваю Азербайджан со своей страной. Обе страны хотят добиться больших результатов в спорте. Как турок, я рад видеть успешные результаты Азербайджана".

Отметим, что мужская гандбольная команда "Кюр" сегодня проведет свою очередную игру в рамках Кубка Европы. В ответном матче 1/16 финала представитель Мингячевира встретится с исландской командой "Хаукар". Судить матч будут арбитры из Молдовы - Кристина Сырбу и Виктор Сердюч. Представителем ЕГФ на встрече является Кенан Гёкмен из Турции.