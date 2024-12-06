İdman.biz представляет интервью албанского нападающего "Шамахы" Белайди Пуси сайту Apasport.az.

- "Шамахы" проиграл "Зиря" в 1/8 финала национального кубка. Почему вы проиграли?

- Я не думаю, что мы сыграли плохо. Мы старались показать хороший футбол. Однако в некоторых моментах мы отвлеклись. В итоге упустили победу. Жалко, что так получилось.

- Команда проиграла несколько игр подряд. В чем вы видите причину?

- Да, мы сейчас находимся не в лучшем состоянии. Но прилагаем все усилия каждый день, чтобы как можно скорее начать играть успешнее. Верю, что мы сможем это сделать. Потому что мы хорошая команда.

- "Шамахы" больше не будет участвовать в национальном кубке. Считаете ли вы это преимуществом? Потому что вы будете играть только в Премьер-лиге...

- Сейчас все наше внимание на 100 процентов сосредоточено на Премьер-лиге. Надеюсь, в следующих играх мы выступим лучше. Нам нужны очки, чтобы подняться вверх по таблице. Мы это сделаем. У нас были успешные результаты в первых турах. Я верю, что это произойдет снова.

- В следующем туре чемпионата страны "Шамахы" встретится с "Туран Товузом". Сможете ли вы выиграть этот матч?

- Каждая игра сложна. Ни один матч не бывает легким. Но мы должны выложиться по максимуму в этой игре. В любом случае, на любой матч мы выходим за тремя очками. Это футбол, иногда получается, иногда нет.

- "Туран Товуз" - ваша бывшая команда. Будет ли для вас этот матч особенным?

- У меня много друзей в Товузе. "Туран Товуз" хорошо прогрессирует в этом сезоне. О "Туран Товузе" у меня прекрасные воспоминания. Желаю Денису Марандичи и Иман, у которого в последние дни проблемы с сердцем, выздоровления, долгих лет жизни и крепкого здоровья. Я надеюсь, что с ними обоими все будет в порядке. Что касается игры, то буду выходить на поле ради успешных результатов для своей команды.

- Многие думают, что "Шамахы" может покинуть Премьер-лигу, если так будет продолжаться. Вы чувствуете угрозу?

- Как я уже сказал, мы сейчас переживаем не лучшие времена. Кто угодно может сказать что угодно. Я верю, что мы можем добиться большего. Мы постараемся подняться с "Шамахы" на более высокие места. Я очень верю в нашу команду.