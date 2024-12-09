https://news.day.az/sport/1713935.html Волейболистка сборной Азербайджана - лучшая блокирующая румынской лиги Волейболистки сборной Азербайджана Елизавета Рубан и Алена Харченко, выступающие за "Альбу", являются одними из лучших по статистике в чемпионате Румынии. Как передает İdman.biz, Харченко возглавляет список лучших блокирующих лиги. Ее показатель равен 1,42 блоку за сет.
Волейболистка сборной Азербайджана - лучшая блокирующая румынской лиги
Волейболистки сборной Азербайджана Елизавета Рубан и Алена Харченко, выступающие за "Альбу", являются одними из лучших по статистике в чемпионате Румынии.
Как передает İdman.biz, Харченко возглавляет список лучших блокирующих лиги. Ее показатель равен 1,42 блоку за сет.
Что касается Рубан, то она входит в тройку нападающих, успешно завершающих атаки. Ее результат равен 50 процентам (119 набранных очков в 236-ти атаках).
Отметим, что "Альба" после первого круга возглавляет турнирную таблицу чемпионата.
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