Волейболистка сборной Азербайджана - лучшая блокирующая румынской лиги

Волейболистки сборной Азербайджана Елизавета Рубан и Алена Харченко, выступающие за "Альбу", являются одними из лучших по статистике в чемпионате Румынии.

Как передает İdman.biz, Харченко возглавляет список лучших блокирующих лиги. Ее показатель равен 1,42 блоку за сет.

Что касается Рубан, то она входит в тройку нападающих, успешно завершающих атаки. Ее результат равен 50 процентам (119 набранных очков в 236-ти атаках).

Отметим, что "Альба" после первого круга возглавляет турнирную таблицу чемпионата.