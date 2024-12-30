https://news.day.az/sport/1719683.html

Заключительная тренировка гимнасток в уходящем году - ФОТО

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике провела последнюю контрольную тренировку в уходящем году. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на Национальной арене гимнастики новые программы отрабатывали как команда по групповым упражнениям, так и индивидуальные гимнастки, включая юниорок.