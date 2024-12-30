Заключительная тренировка гимнасток в уходящем году

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике провела последнюю контрольную тренировку в уходящем году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на Национальной арене гимнастики новые программы отрабатывали как команда по групповым упражнениям, так и индивидуальные гимнастки, включая юниорок.

Спортсменки использовали различные предметы, совершенствуя элементы исполнения.