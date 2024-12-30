Эти голкиперы в воротах так и не появились

Первая половина недавно завершившегося чемпионата Премьер-лиги ознаменовалась интересным фактом.

İdman.biz сообщает, что четверо футболистов смотрели все игры своей команды со скамейки запасных.

Все эти игроки - вратари. Абдулла Сеидахмедов, Кямал Байрамов (оба "Шамахы"), Алирза Муштабазаде ("Сабаил") и Мехман Гаджиев ("Туран Товуз") оставались на скамейке запасных в 18 матчах сезона.

Отметим, что в первой половине сезона в 18 турах состоялось 90 матчей.