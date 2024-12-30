https://news.day.az/sport/1719744.html Эти голкиперы в воротах так и не появились Первая половина недавно завершившегося чемпионата Премьер-лиги ознаменовалась интересным фактом. İdman.biz сообщает, что четверо футболистов смотрели все игры своей команды со скамейки запасных. Все эти игроки - вратари.
Эти голкиперы в воротах так и не появились
Первая половина недавно завершившегося чемпионата Премьер-лиги ознаменовалась интересным фактом.
İdman.biz сообщает, что четверо футболистов смотрели все игры своей команды со скамейки запасных.
Все эти игроки - вратари. Абдулла Сеидахмедов, Кямал Байрамов (оба "Шамахы"), Алирза Муштабазаде ("Сабаил") и Мехман Гаджиев ("Туран Товуз") оставались на скамейке запасных в 18 матчах сезона.
Отметим, что в первой половине сезона в 18 турах состоялось 90 матчей.
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