"Шамахы" подписал бразильского нападающего

Во время зимнего перерыва азербайджанская футбольная команда "Шамахы" совершила очередной трансфер.

По информации, предоставленной клубом İdman.biz, представитель региона добавил в свой состав нападающего Михаэля Туике Диаса Сантоса.

С бразильским нападающим подписан контракт сроком на полтора года (6 месяцев + 1 год).

Отметим, что последней командой 31-летнего футболиста был литовский "Хегельманн".