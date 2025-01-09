https://news.day.az/sport/1721649.html "Шамахы" подписал бразильского нападающего Во время зимнего перерыва азербайджанская футбольная команда "Шамахы" совершила очередной трансфер. По информации, предоставленной клубом İdman.biz, представитель региона добавил в свой состав нападающего Михаэля Туике Диаса Сантоса. С бразильским нападающим подписан контракт сроком на полтора года (6 месяцев + 1 год).
"Шамахы" подписал бразильского нападающего
Во время зимнего перерыва азербайджанская футбольная команда "Шамахы" совершила очередной трансфер.
По информации, предоставленной клубом İdman.biz, представитель региона добавил в свой состав нападающего Михаэля Туике Диаса Сантоса.
С бразильским нападающим подписан контракт сроком на полтора года (6 месяцев + 1 год).
Отметим, что последней командой 31-летнего футболиста был литовский "Хегельманн".
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