Игрок сборной Азербайджана перешел в "Черноморец"

Полузащитник сборной Азербайджана по футболу Эмиль Мустафаев покинул украинскую команду "Полесье".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 23-летний футболист перешел в другую украинскую команду - "Черноморец".

Эмиль будет играть в одесском клубе на правах аренды до конца сезона. "Черноморец" занимает 15-е место в украинской Премьер-лиге, набрав 12 очков после 17 туров.

Отметим, что воспитанник "Александрии" Эмиль играет за "Полесье" с первого июля 2023 года. Он принадлежит житомирскому клубу до 30 июня 2027 года.