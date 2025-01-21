https://news.day.az/sport/1724237.html Игрок сборной Азербайджана перешел в "Черноморец" Полузащитник сборной Азербайджана по футболу Эмиль Мустафаев покинул украинскую команду "Полесье". Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 23-летний футболист перешел в другую украинскую команду - "Черноморец".
Игрок сборной Азербайджана перешел в "Черноморец"
Полузащитник сборной Азербайджана по футболу Эмиль Мустафаев покинул украинскую команду "Полесье".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 23-летний футболист перешел в другую украинскую команду - "Черноморец".
Эмиль будет играть в одесском клубе на правах аренды до конца сезона. "Черноморец" занимает 15-е место в украинской Премьер-лиге, набрав 12 очков после 17 туров.
Отметим, что воспитанник "Александрии" Эмиль играет за "Полесье" с первого июля 2023 года. Он принадлежит житомирскому клубу до 30 июня 2027 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре