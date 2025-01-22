Турецкий тренер договорился с АФФА

Бывший игрок сборной Турции по футболу Фатих Текке станет главным тренером молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportlife.az, 47-летний специалист, прибывший в Баку для переговоров, согласился возглавить национальную сборную.

Несколько дней назад Фатих Текке посетил Азербайджан вместе с бывшим главным тренером сборной Турции до 21 года Толунаем Кафкасом и тренером вратарей Метином Акташем.