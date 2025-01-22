https://news.day.az/sport/1724678.html Турецкий тренер договорился с АФФА Бывший игрок сборной Турции по футболу Фатих Текке станет главным тренером молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21). Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportlife.az, 47-летний специалист, прибывший в Баку для переговоров, согласился возглавить национальную сборную.
Турецкий тренер договорился с АФФА
Бывший игрок сборной Турции по футболу Фатих Текке станет главным тренером молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21).
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportlife.az, 47-летний специалист, прибывший в Баку для переговоров, согласился возглавить национальную сборную.
Несколько дней назад Фатих Текке посетил Азербайджан вместе с бывшим главным тренером сборной Турции до 21 года Толунаем Кафкасом и тренером вратарей Метином Акташем.
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