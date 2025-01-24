Двукратный олимпийский чемпион приедет в Баку

Команда нейтральных атлетов заявилась на Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который пройдет 22-23 февраля в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заявку вошли 11 батутистов, среди которых двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович. Также в составе чемпион мира Олег Билов.

Отметим, что на Кубке мира выступят гимнасты из 15-ти стран.