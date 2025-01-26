https://news.day.az/sport/1725531.html Клуб Абдулазимовой продолжил победную серию "Вашаш", за который выступает волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова, продолжает уверенное выступление в чемпионате Венгрии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в очередном туре первенства чемпион страны обыграл в трех сетах "Уйпешт". Айшан набрала два очка.
Клуб Абдулазимовой продолжил победную серию
"Вашаш", за который выступает волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова, продолжает уверенное выступление в чемпионате Венгрии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в очередном туре первенства чемпион страны обыграл в трех сетах "Уйпешт". Айшан набрала два очка.
В регулярном первенстве "Вашаш" лидирует, на девять очков опережая ближайшего преследователя - "Бекешчабу".
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