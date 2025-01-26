Клуб Абдулазимовой продолжил победную серию

"Вашаш", за который выступает волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова, продолжает уверенное выступление в чемпионате Венгрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в очередном туре первенства чемпион страны обыграл в трех сетах "Уйпешт". Айшан набрала два очка.

В регулярном первенстве "Вашаш" лидирует, на девять очков опережая ближайшего преследователя - "Бекешчабу".