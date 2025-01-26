«Это был мой первый опыт игры в снежный волейбол»

"Я раньше никогда не играла в снежный волейбол, но мы попробовали и у нас получилось".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявила чемпион Азербайджана по снежному волейболу в составе "Азеррейл" Лариса Смельцова.

Спортсменка, являющаяся чемпионкой страны и по пляжному волейболу, рассказала о новом опыте. "Это был довольно интересный опыт. И я думаю, что у снежного волейбола большое будущее. Хотя чемпионат носил больше тестовый характер, я верю, что в следующем году интерес к нему будет еще большим", - заметила Смельцова.

Также она рассказала о том, что в волейболе становится все больше универсальных игроков. "Мы должны оставаться профессионалами и принимать любой вызов. Будь то пляжный, снежный или классический волейбол. В любом случае, очень приятно начинать год с победы", - заключила Смельцова.