https://news.day.az/sport/1727248.html Капитан сборной Испании вновь меняет клуб Чемпион Европы в составе сборной Испании, нападающий "Милана" Альваро Мората прибыл в Стамбул для подписания соглашения об аренде с "Галатасараем". Как Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба. "Галатасарай" мог быть единственной причиной, по которой я приехал в Турцию, - заявил 32-летний Мората.
Капитан сборной Испании вновь меняет клуб
Чемпион Европы в составе сборной Испании, нападающий "Милана" Альваро Мората прибыл в Стамбул для подписания соглашения об аренде с "Галатасараем".
Как Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.
"Галатасарай" мог быть единственной причиной, по которой я приехал в Турцию, - заявил 32-летний Мората.
Как пишет Marca, срок аренды рассчитан до 30 июня, после чего "Галатасарай" должен выкупить форварда за 15 млн евро.
В Турции испанец будет зарабатывать 900 тыс. евро в месяц, что больше его заработка в "Милане".
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