Капитан сборной Испании вновь меняет клуб

Чемпион Европы в составе сборной Испании, нападающий "Милана" Альваро Мората прибыл в Стамбул для подписания соглашения об аренде с "Галатасараем".

Как Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

"Галатасарай" мог быть единственной причиной, по которой я приехал в Турцию, - заявил 32-летний Мората.

Как пишет Marca, срок аренды рассчитан до 30 июня, после чего "Галатасарай" должен выкупить форварда за 15 млн евро.

В Турции испанец будет зарабатывать 900 тыс. евро в месяц, что больше его заработка в "Милане".