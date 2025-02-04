Роналду признал себя лучшим футболистом в истории

Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что он является лучшим игроком в истории футбола.

Как передает Day.Az со ссылкой на RG, nакое признание выступающий за саудовский "Аль-Наср" Роналду сделал в интервью La Sexta. Он напомнил, что является лучшим бомбардиром в истории футбола.

"Думаю, я лучший футболист в истории, я не видел никого лучше меня. Я говорю это от чистого сердца. Я все еще просыпаюсь с желанием тренироваться и играть матчи", - заявил он.

Роналду добавил, что желания с возрастом стало немного меньше, но ему нравится то, что он делает. Также португалец добавил, что у него нет огромного желания каждый день ходить в тренажерный зал, но у него есть обязательства.