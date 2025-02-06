Звезда ММА Алексей Олейник посетит Азербайджан

Азербайджан посетит звезда ММА Алексей Олейник.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Sea Breeze,

Алексей Олейник - один из самых популярных бойцов смешанных единоборств в СНГ, который принимал участие в ряде крупных боев UFC и одержал победу над Марком Хантом.

За его плечами более 80 профессиональных поединков по ММА, 55 боев по боевому самбо и 10 мировых чемпионских титулов в различных дисциплинах, включая ММА, бои без правил и грэпплинг. Также Олейник снимается в кино и участвует в телешоу на крупнейших каналах.

Его визит в Баку приурочен к проведению бесплатного мастер-класса, который состоится 12 февраля в 10:30 в Crocus Fitness Lighthouse.

На мероприятии зрители смогут ознакомиться с уникальными техниками мастера спорта международного класса, обладателя черного пояса (4 дан) с более чем 26-летним опытом в тренерской деятельности. Среди его учеников - 10 чемпионов мира, которые в настоящее время выступают в UFC и PFL.