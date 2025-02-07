Матч "Зиря" - "Нефтчи" рассудит арбитр ФИФА
Объявлены назначения матчей XXII тура Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что стало известно, кто будет судить игры турнира.
Определились также арбитры матча "Зиря" - "Нефтчи". Столичное дерби будет обслуживать арбитр ФИФА Алияр Агаев.
Премьер-лига Мисли
XXII тур
9 февраля
14:30 "Шамахы" - "Сумгайыт"
Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Али Алиев
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Шамахинский городской стадион
17:00 "Сабах" - "Туран Товуз"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Эльвин Байрамов
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Эйюб Ибрагимов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Банк Республика Арена
10 февраля
16:00 "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз"
Судьи: Камал Умудлу, Вусал Мамедов, Рахман Имами, Камран Алиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Судья-инспектор: Зохраб Гадиев
Лив Бона Деа Арена
19:00. "Зиря" - "Нефтчи"
Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Муслим Алиев, Камранбей Рагимов
VAR: Рауф Аллахвердиев
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
СК "Зиря"
11 февраля
19:00. "Карабах" - "Сабаил"
Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Асиман Азизли, Вугар Гасанли
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Рахиль Рамазанов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
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