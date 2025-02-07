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Матч "Зиря" - "Нефтчи" рассудит арбитр ФИФА

Объявлены назначения матчей XXII тура Премьер-лиги Мисли по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что стало известно, кто будет судить игры турнира. Определились также арбитры матча "Зиря" - "Нефтчи". Столичное дерби будет обслуживать арбитр ФИФА Алияр Агаев. Премьер-лига Мисли XXII тур 9 февраля