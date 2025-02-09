Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова выиграла Кубок Бразилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финале "Осаско", за который она выступает, добился победы над "Сеси Бауру" со счетом 3:1.

Матч получился символичным, так как Полина противостояла своему бывшему клубу, чьи цвета защищала Полина в свой дебютный сезон в Бразилии.

Для нее это первый трофей в составе "Осаско".