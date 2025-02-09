https://news.day.az/sport/1728995.html

Победители чемпионата Баку по греко-римской борьбе

Состоялся чемпионат Баку по греко-римской борьбе среди юношей до 15 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба Федерации борьбы Азербайджана. В соревнованиях, проходивших в Олимпийском спортивном комплексе "Шаган", приняли участие 202 борца.