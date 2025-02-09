Победители чемпионата Баку по греко-римской борьбе
Состоялся чемпионат Баку по греко-римской борьбе среди юношей до 15 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба Федерации борьбы Азербайджана.
В соревнованиях, проходивших в Олимпийском спортивном комплексе "Шаган", приняли участие 202 борца.
Победители и призеры чемпионата Баку среди команд до 15 лет:
38 кг
1. Гусейн Амрахли (УГИМ-2)
2. Пунхан Шахмаров (ROIL)
3. Абальфаз Гусейнли (Нефтчи)
4. Худояр Каримов (УГИМ-2)
41 кг
1. Али Джавадлы (УГИМ-2)
2. Эмин Салманов (МОИК)
3. Полад Гульвердиев (РОИЛ), Паша Аслан (Локомотив)
44 кг
1. Омар Салманов (МОИК)
2. Мирсаид Азизов (РОИЛ)
3. Али Гафарли (УГИМ-5), Этибар Гасанов (Пехлеван)
48 кг
1. Илькин Гурбанов (УГИМ-5)
2. Эльмин Халсаев (Пехлеван)
3. Амин Мамедов (УГИМ-5), Ульву Байрамов (РОИЛ)
52 кг
1. Гусейн Мустафазаде (РОИЛ)
2. Гурбан Меджнунов (Нефтчи)
3. Рауль Мамедзаде (РОИЛ), Новруз Сафаров (Пиршаги)
57 кг
1. Эльдениз Аллахвердиев (Нефтчи)
2. Эльмир Черказов (РОИЛ)
3. Салават Афьятулин (Нефтчи), Хазар Юсифзаде (МОИК)
62 кг
1. Надир Гасанов (УГИМ-2)
2. Эльдар Исмаилзаде (УГИМ-9)
3. Санан Мустафали (Мехсул), Камран Нифтиев (УГИМ-9)
68 кг
1. Рафаэль Ахадли (УГИМ-2)
2. Магомед Садыгзаде (Пехлеван)
3. Бахтияр Гурбанзаде (УГИМ-10), Кенан Акперли (Гимназия)
75 кг
1. Исфахан Гасанов (РОИЛ)
2. Раван Гусейнов (Спартак)
3. Айхан Салманов (AGF), Халид Мамедли (Нефтчи)
85 кг
1. Исмаддин Гулиев (Гимназия)
2. Гусейн Агаев (Пехлеван)
3. Реван Гурбанов (УГИМ-1), Хабиль Садыхзаде (Арена)
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