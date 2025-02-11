https://news.day.az/sport/1729299.html Азербайджанские тхэквондисты примут участие в "Turkish Open" Наша национальная молодежная сборная по тхэквондо примет участие в международном турнире, который пройдет в Анталье, Турция. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Федерации тхэквондо Азербайджана (ATF). Соревнования юношеских возрастных групп на "Turkish Open" пройдут 13-14 февраля.
Азербайджанские тхэквондисты примут участие в "Turkish Open"
Наша национальная молодежная сборная по тхэквондо примет участие в международном турнире, который пройдет в Анталье, Турция.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Федерации тхэквондо Азербайджана (ATF).
Соревнования юношеских возрастных групп на "Turkish Open" пройдут 13-14 февраля. Нашу страну на турнире представят 27 спортсменов под руководством вице-президента ATF Ниямеддина Пашаева, главного тренера национальной молодежной сборной по тхэквондо Рашада Мамедова, тренеров Фариды Азизовой и Айхана Тагизаде.
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