https://news.day.az/sport/1729510.html Серхио Перес может вернуться в «Формулу-1» Бывший пилот "Ред Булл" Серхио Перес из Мексики ведет переговоры с командой "Кадиллак" о возможном возвращении в "Формулу-1" в 2026 году. Как передает Day.Az, об этом сообщает RacingNews365. По данным источника, американская команда ищет опытного пилота, и Перес является подходящим кандидатом для подписания контракта.
Серхио Перес может вернуться в «Формулу-1»
Бывший пилот "Ред Булл" Серхио Перес из Мексики ведет переговоры с командой "Кадиллак" о возможном возвращении в "Формулу-1" в 2026 году.
Как передает Day.Az, об этом сообщает RacingNews365.
По данным источника, американская команда ищет опытного пилота, и Перес является подходящим кандидатом для подписания контракта.
Перес входит в список интересов "Кадиллака", и сейчас стороны начали переговоры о потенциальном контракте.
Американский коллектив "Кадиллак", объединившийся с командой "Андретти" в 2026 году, станет 11-й командой "Формулы-1".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре