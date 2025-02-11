Серхио Перес может вернуться в «Формулу-1»

Бывший пилот "Ред Булл" Серхио Перес из Мексики ведет переговоры с командой "Кадиллак" о возможном возвращении в "Формулу-1" в 2026 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщает RacingNews365.

По данным источника, американская команда ищет опытного пилота, и Перес является подходящим кандидатом для подписания контракта.

Перес входит в список интересов "Кадиллака", и сейчас стороны начали переговоры о потенциальном контракте.

Американский коллектив "Кадиллак", объединившийся с командой "Андретти" в 2026 году, станет 11-й командой "Формулы-1".