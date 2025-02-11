Разгромный счет в Премьер-лиге Азербайджана - Цифры
Завершился XXII тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последний день тура состоялся один матч.
Единственная игра прошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Лидер чемпионата "Карабах" принял занимающий последнее место "Сабаил". В первом тайме зрители голов не увидели. Зато во втором вышедшие на замену бразильцы Леандро Андраде и вернувшийся в команду из венгерского "Ференцвароша" Кади Борхес устроили шоу. Игра завершилась разгромом - 5:0.
Отметим, что матчи очередного тура пройдут 15-17 февраля.
Премьер-лига Мисли
XXII тур
11 февраля (вторник)
19:00. "Карабах" - "Сабаил" - 5:0
Гол: Яссин Бензия (76, пенальти), Леандро Андраде (80, 85), Кади Борхес (88), Нариман Ахундзаде (90+3)
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