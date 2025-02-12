Еще четыре золотых медали борцов "Нефтчи"

В Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе завершился второй день чемпионата Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе U-20.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что подведены итоги соревнований борцов вольного стиля.

Сегодня определились победители еще в пяти весовых категориях - 61, 70, 79, 92 и 125 кг. Как и вчера, отличились спортсмены "Нефтчи". Они четыре раза поднимались на высшую ступень пьедестала почета.

Завтра пройдут соревнования по греко-римской борьбе.

61 кг

1. Башир Вердиев (Гянджа, "Нефтчи")

2. Эльман Мамедов (Зенит)

3. Фархад Гаджиев (Абшерон), Замин Мамедов (Нефтчи)

70 кг

1. Исмаил Рагимли (Нефтчи)

2. Адам Багиров (Зенит)

3. Нурлан Агазаде (Нефтчи), Ибрагим Мусаев (Пехлеван)

79 кг

1. Мурадхан Омаров (Шамахы)

2. Русиф Испаров (Лянкяран)

3. Вусал Алиев (Нефтчи), Турал Нифтиев (Габала)

92 кг

1. Анар Джафарли (Нефтчи)

2. Шамистан Ахундов (Нефтчи)

3. Хаял Аскеров (Нефтчи), Фархад Сулейманлы (Тахсил)

125 кг

1. Юсиф Дурсунов (Нефтчи)

2. Магомед Гантемиров (AGF)

3. Исмаил Керимов (Загатала)