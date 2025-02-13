"Мне нравится жизнь в Сумгайыте" - Американский баскетболист
"Я очень полюбил Сумгайыт".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил пресс-службе клуба баскетболист "Сумгайыта" Эли Лоуренс.
Американский нападающий рассказал о своей адаптации в команде:
"Я чувствую себя здесь членом семьи. Наш главный тренер Вадим Курамшин сформировал боевую команду. Я всем доволен и рад быть здесь".
Лоуренс также рассказал о своем соперничестве с товарищем по команде Зайоном Янгом в гонке бомбардиров:
"Между нами нет конкуренции. Мы прибыли сюда играть в баскетбол и набирать очки. Мы с Янгом выходим и просто делаем свою работу. Цель - победить и поднять "Сумгайыт" на вершину турнирной таблицы. Я не против, если Янг набирает больше очков, чем я".
Эли также сравнил Сумгайыт и Баку:
"Мне очень нравится Сумгайыт. Хотя между Баку и этим городом есть определенные различия. Для меня Баку - это "маленький Нью-Йорк". В этом городе живет много людей, и вы постоянно бываете в пробках. Сумгайыт - более тихий и уютный город. Мне нравится жизнь здесь".
Лоуренс также рассказал о целях команды:
"Цель - выйти в плей-офф. В любом случае, мы находимся на неплохом месте в турнирной таблице. Нас ждет игра с "Гянджой". Мы должны победить".
Отметим, что "Сумгайыт" занимает четвертое место в турнирной таблице в группе B с 19 очками.
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