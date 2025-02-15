https://news.day.az/sport/1730409.html Азербайджанские теннисисты стали чемпионами Игроки в настольный теннис Онур Гулузаде и Ягмур Мамедли успешно выступили на турнире "WTT Youth Contender", организованном в Турции. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наши представители играли в финале соревнований смешанных пар в категории U-15.
Азербайджанские теннисисты стали чемпионами
Игроки в настольный теннис Онур Гулузаде и Ягмур Мамедли успешно выступили на турнире "WTT Youth Contender", организованном в Турции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наши представители играли в финале соревнований смешанных пар в категории U-15.
В решающем матче, проходившем в напряженных условиях, наши теннисисты выиграли у своих турецких соперников со счетом 3:2.
Отметим, что на прошедшем в январе в Дохе турнире "WTT Youth Star Contender" пара Онур Гулузаде - Ягмур Мамедли завоевала бронзовую медаль в смешанном парном разряде.
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