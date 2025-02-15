Азербайджанские теннисисты стали чемпионами

Игроки в настольный теннис Онур Гулузаде и Ягмур Мамедли успешно выступили на турнире "WTT Youth Contender", организованном в Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наши представители играли в финале соревнований смешанных пар в категории U-15.

В решающем матче, проходившем в напряженных условиях, наши теннисисты выиграли у своих турецких соперников со счетом 3:2.

Отметим, что на прошедшем в январе в Дохе турнире "WTT Youth Star Contender" пара Онур Гулузаде - Ягмур Мамедли завоевала бронзовую медаль в смешанном парном разряде.