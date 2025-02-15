Очередной успех азербайджанского спорта

Азербайджанский атлет Рустам Мамедов завоевал золотую медаль на Балканском чемпионате, проходящем в закрытом помещении в столице Сербии Белграде.

Как сообщили Day.Az в Федерации легкой атлетики Азербайджана, выступающий в тройном прыжке Мамедов поднялся на высшую ступень пьедестала почета с результатом 16,3 метра, опередив соперников в соревнованиях, в которых участвовали 12 спортсменов из 9 стран.

Азербайджан на соревнованиях представлен 6 спортсменами.