В сборной Азербайджана новый тренер

Назначен новый главный тренер женской сборной Азербайджана по боксу.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации бокса, руководство командой поручено Илькину Агаеву.

Перед ним поставлена цель развить женский бокс и добиться успешных результатов на международной арене.

Отметим, что 36-летний Илькин Агаев является золотым и серебряным призером первенства мира среди юниоров и финалистов первенстве Европы. Агаев - многократный чемпион Азербайджана и победитель международных турниров.