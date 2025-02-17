https://news.day.az/sport/1730834.html В сборной Азербайджана новый тренер Назначен новый главный тренер женской сборной Азербайджана по боксу. Как сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации бокса, руководство командой поручено Илькину Агаеву. Перед ним поставлена цель развить женский бокс и добиться успешных результатов на международной арене.
В сборной Азербайджана новый тренер
Назначен новый главный тренер женской сборной Азербайджана по боксу.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации бокса, руководство командой поручено Илькину Агаеву.
Перед ним поставлена цель развить женский бокс и добиться успешных результатов на международной арене.
Отметим, что 36-летний Илькин Агаев является золотым и серебряным призером первенства мира среди юниоров и финалистов первенстве Европы. Агаев - многократный чемпион Азербайджана и победитель международных турниров.
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