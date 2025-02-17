"Нефтчи" хочет приобрести нападающего сборной Казахстана

Стало известно имя еще одного футболиста, которым интересуется азербайджанская футбольная команда "Нефтчи".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что бакинский клуб хочет пополнить состав нападающим сборной Казахстана Исламом Чесноковым.

"Нефтчи" также договорился с "Тоболом", за который выступает форвард. Однако Ислам хочет продолжить свою карьеру в ведущих лигах Европы. Шотландский клуб "Хартс" также проявляет интерес к 25-летнему футболисту. Но с "Тоболом" англичане не могут договориться.

Отметим, что нападающий, который вызывается в сборную Казахстана с 2023 года, забил два гола в четырех матчах.