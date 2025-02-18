https://news.day.az/sport/1731100.html Ташкент - следующая остановка Мирового тура дзюдо Ташкент станет следующей остановкой Мирового тура дзюдо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с 28 февраля по 2 марта там состоится турнир "Большого шлема", куда заявилась и команда Азербайджана.
Ташкент - следующая остановка Мирового тура дзюдо
Ташкент станет следующей остановкой Мирового тура дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с 28 февраля по 2 марта там состоится турнир "Большого шлема", куда заявилась и команда Азербайджана.
В состав вошли четыре спортсмена: Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба 60 кг), Яшар Наджафов (66 кг) и трехкратный победитель "Большого шлема" в Баку Зелим Цкаев (81 кг).
На сегодняшний день на турнир заявились команды из 24-х стран.
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