Ташкент - следующая остановка Мирового тура дзюдо

Ташкент станет следующей остановкой Мирового тура дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с 28 февраля по 2 марта там состоится турнир "Большого шлема", куда заявилась и команда Азербайджана.

В состав вошли четыре спортсмена: Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба 60 кг), Яшар Наджафов (66 кг) и трехкратный победитель "Большого шлема" в Баку Зелим Цкаев (81 кг).

На сегодняшний день на турнир заявились команды из 24-х стран.