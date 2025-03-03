https://news.day.az/sport/1734173.html

Гран-При без азербайджанских дзюдоистов

Линц (Австрия) станет следующей остановкой Мирового тура дзюдо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в ближайший уик-энд в Линце состоится Гран-При. В нем примут участие команды из 53-х стран. Азербайджанские дзюдоисты планируют пропустить турнир, учитывая участие на трех соревнованиях "Большого шлема".