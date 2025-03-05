Азербайджанские стрелки отправятся в Буэнос-Айрес

Определились участники этапа Кубка мира по стрельбе в Буэнос-Айресе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в соревнованиях, которые пройдут в столице Аргентины, примут участие 381 стрелок из 38 стран.

Сборная Азербайджана будет представлена ​​на Кубке 12 снайперами. В ските примут участие Нияз Агазаде, Фуад Гурбанов, Джавид Гасанов, Али Мустафаев, Нурлана Джафарова и Ригина Мефтехатдинова. Али Гусейнли, Алимирза Гулиев, Айдан Джамалова и Ульвия Эйвазова примут участие в двух соревнованиях.

Они проверят свою меткость как в смешанном виде, так и в трапе. Руслан Лунев и Ханна Алиева будут соревноваться в стрельбе из пистолета. Оба спортсмена будут соревноваться в индивидуальных соревнованиях по стрельбе с дистанции в 10 и 25 метров, а также в смешанной командной стрельбе с дистанции в 10 метров.

Отметим, что турнир будет проходить с 1 по 11 апреля.