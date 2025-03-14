Определились главные тренеры трех сборных Азербайджана

Определились главные тренеры сборных Азербайджана по футболу низших возрастных групп.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такое решение принял Исполнительный комитет АФФА.

Эльхан Абдуллаев остался на своей позиции в команде U-19. Главными тренерами сборных U-18 (игроки 2009 года рождения) и U-17 (игроки 2008 года рождения) назначены Ильхам Ядуллаев и Агиль Набиев соответственно. С каждым из них подписан контракт до конца 2025 года.

Отметим, что до этого Набиев тренировал команду U-16, а Ядуллаев - команду U-17.