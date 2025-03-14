Гейдаров непобедим без малого полтора года

У олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова (73 кг) набралась внушительная победная серия на международной арене.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский дзюдоист, на протяжении 16-ти месяцев остается непобедимым. Его серия насчитывает 21 схватку на четырех соревнованиях. Последнее поражение Хидаята пришлось на декабрь позапрошлого года, когда он уступил в четвертьфинале Открытого чемпионата Европы Акилу Гжакову (Косово).

К слову, на ЧМ в Абу-Даби Гейдаров взял у него убедительный реванш в первой же своей схватке, равно как и на Олимпиаде.

Отметим, что в прошлом году Гейдаров также выиграл "Большой шлем" в Баку, а также чемпионат мира и Европы. В данный момент он в составе сборной тренируется в Японии.