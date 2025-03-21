Азербайджанские дзюдоисты едут в Германию
Азербайджанские дзюдоисты примут участие в международном турнире из серии Мастер, который пройдет 23 марта в Бремене (Германия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная молодежная команда будет представлена 15 спортсменами в семи весовых категориях среди юношей.
Руководить командой будут старший тренер национальной сборной среди взрослых Эльхан Мамедов и главный тренер молодежной сборной Рустам Алимли.
Состав сборной по весовым категориям:
60 кг
Айхан Мирзазаде
Мирхалиг Искендеров
66 кг
Ниджат Сулейманлы
Садыг Искендерли
Руфат Айдынов
73 кг
Фаган Мамедли
Нихад Яхьяев
81 кг
Нахид Таргулиев
Роман Гараев
Сулейман Алиев
Мехди Аббасов
90 кг
Фарид Ниязов
100 кг
Видад Алиев
Гусейн Эйвазлы
+100 кг
Рауф Ядигарлы
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