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Азербайджанские дзюдоисты едут в Германию

Азербайджанские дзюдоисты примут участие в международном турнире из серии Мастер, который пройдет 23 марта в Бремене (Германия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная молодежная команда будет представлена 15 спортсменами в семи весовых категориях среди юношей.