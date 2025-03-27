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Азербайджанский шахматист - среди лидеров в Будапеште

Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев принимает участие в турнире "SixDays Budapest March 2025" в столице Венгрии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в гроссмейстерском соревновании В по итогам пяти туров он набрал 3,5 очка, одержав две победы и дважды сыграв вничью. Мирзоев лидирует на пару с индийцем С.Кришной.