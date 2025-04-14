Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала сильнейшей на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе добилась исторического успеха на чемпионате Европы, проходящем в Словакии, сообщает Day.Az.

Национальная команда завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, набрав в общей сложности 151 очко и заняв первое место в общекомандном зачёте, став сильнейшей командой Европы. Это достижение стало вторым в истории выступлений сборной Азербайджана на чемпионатах Европы.

Золотые медали выиграли Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг). Серебро завоевал Эльдениз Азизли (55 кг), а бронзовыми призёрами стали Ульву Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

Эти результаты ещё раз подтвердили высокую конкурентоспособность азербайджанской школы греко-римской борьбы на европейской арене.