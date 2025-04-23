Сегодня в Баку состоялась первая пресс-конференция, посвящённая III Играм стран СНГ.

Как сообщает Day.Az, было акцентировано внимание на начале регистрации на Волонтерскую программу III Игр стран СНГ. В рамках данной инициативы планируется привлечь около 3000 волонтёров, как из столицы, так и из различных регионов.

Отмечается, что в регионах уже ведутся активные мероприятия, включающие информационно-просветительские встречи с молодежью. Ключевой целью Волонтерской программы является поддержка развития навыков молодого поколения из регионов и углубление их знаний посредством вовлечения в международное событие.

Следует напомнить, что первые Игры стран СНГ состоялись в 2021 году в городе Казань (Российская Федерация), а в 2023 году эстафету приняла столица Республики Беларусь - город Минск. Проведение III Игр стран СНГ в Азербайджане является закономерным продолжением успешной спортивной истории страны, которая уже зарекомендовала себя в качестве организатора мероприятий международного масштаба, способного обеспечить высокий уровень проведения соревнований.